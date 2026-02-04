Zamjenik ministra pravde BiH Elvir Mahmuzić sastao se sa ambasadorom Kanade NJ.E. Francois Lafreniere

U Sarajevu je održan okrugli stol u sklopu projekta “Jednaka prava, jednak pristup: Jačanje inkluzivnog upravljanja i vladavine prava u Bosni i Hercegovini” u organizaciji udruženja “Vaša prava BIH” uz podršku Fonda za lokalne inicijative Kanade. Okrugli stol su otvorili zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, g. Elvir Mahmuzić i ambasador Kande za Mađarsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu NJ.E Francois Lafreniere.

U svom uvodnom obraćanju Mahmuzić je istakao da je kroz ciljanu pravnu pomoć, rad s lokalnim zajednicama, organizovanje mobilnih sesija, organizovanje radionica za osnaživanje besplatne pravne pomoći, zagovaranje politika i vođenje strateških pravnih slučajeva, projekat doprinio jačanju inkluzivne uprave i administracije, kao i unapređenju pristupa pravdi za marginalizirane skupine, čime je ostvaren značajan doprinos zaštiti ljudskih prava i pravnom osnaživanju građana.

Takođe je istakao da je dugoročna poruka projekta jasna – da pristup pravdi i javnim uslugama ne smije zavisiti od etničke pripadnosti, spola ili ekonomskog statusa. Završavajući izlaganje, Mahmuzić je ukazao da je završni okrugli stol prilika da predstavimo i sumiramo rezultate, ali i da razgovaramo o naučenim lekcijama, preostalim izazovima i narednim koracima. Ovom prilikom istakao je da je posebno važno da se uspješni modeli saradnje nastave i nakon završetka projekta.

Zamjenik Mahmuzić održao je i radni sastanak sa ambasadorom Lafrenierom na kojem su razgovarali i razmijenili mišljenja o značaju vladavine prava, pravnim sistemima dvije države i euroatlanskim integracijama Bosne i Hercegovine.