SDP: SDA politikantskim lažima zloupotrebljava tragediju

Adin Jusufović
SDP
Saopštenje SDP BiH prenosimo u cjelosti

Povodom posljednje konferencije političkih lešinara iz SDA o aktuelnom stanju u Kantonu Sarajevu i velike količine laži kojim su zasuli javni prostor, želimo jasno na njihove laži odgovoriti istinom. Činjenice govore da su sve pocedure koje je SDA lažima pokušala staviti na teret SDP-u vodili i provodili kadrovi SDA.

Prvo, 2018. godine je tender za elektronski sistem naplate, koji podrazumijeva i video-nadzor u vozilima, raspisao, proveo i zaključio ugovor sa dobavljačem Mujo Fišo, SDA-ov kantonalni ministar u to vrijeme.

Drugo, ugovore za reklame na vozilima javnog prijevoza je prvi put 2007. godine zaključio SDA-ov direktor GRAS-a, a nastavili zaključivati redom svi SDA-ovi direktori u periodu poslije te godine.

Treće, kamen koji je nabavljen za radove na obnovi infrastrukture nije iz Jablanice, ali se radi o domaćem proizvodu koji zadovoljava sve uslove i kriterije za ugradnju.

Sramotno je da SDA nastavlja sa političkim lešinarenjem i zloupotrebom teške tragedije za širenje laži u predizborne svrhe. Istina je da kada pomislite da ne mogu niže pasti, SDA se potrudi pokazati da dno do kojeg može potonuti je očito neslućeno duboko. Iluzorno je očekivada da umjesto laži i dezinformacija SDA konačno prizna svoj ogroman dio odgovornosti za urušavanje saobraćajne infrastrukture u KS.

Njihov bijes i nemoć upravo dolaze zbog činjenice da svi ljudi u Sarajevu mogu vidjeti da njihov nerad i nemar u skladu sa najvišim standardima ispravlja SDP-ov ministar Adnan Šteta.

