Predsjedništvo SDP BiH: Kadrovi SDP-a predano rade na ispunjenju obećanja koje smo dali prije dolaska na vlast

Na sjednici Predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH pozdravljeni su nedavno usvojeni reformski zakoni na nivou Federacije BiH, koji će, sasvim sigurno, popraviti standard penzionera i finansijsko stanje u federalnom budžetu, od kojeg će najviše koristi imati građani.

Kako je navedeno, novim Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, omogućeno je povećanje penzija za 17 posto, te su sistemski riješeni i ostali problemi na koje su penzioneri ukazivali godinama. Isto tako, jedan od bitnijih usvojenih zakona jeste i Zakon o online fiskalizaciji, koji će omogućiti stabilizaciju federalnog budžeta, čime bi se stekao prostor i za buduće povećanje penzija.

Navedeno je kako se uskoro očekuje i usvajanje novog Zakona o radu FBiH, sa mnogo boljim rješenjima za radnike i poslodavce, čime bi se, konačno, ukinuo skoro pa robovlasnički Zakon o radu prošle Vlade FBiH, usvojen 2015. godine.

Članovi Predsjedništva su pohvalili rad Vlade FBiH, kao i zastupnike i delegate u federalnom Parlamentu, koji su usvajanjem ovih zakona dokazali da SDP BiH predano radi na ispunjenju obećanja koje smo dali prije dolaska na vlast.

Na sjednici je od strane članice Predsjedništva SDP-a Mirele Memić prezentirana informacija o stanju u lukavačkoj Koksari. Iako je osnivač ovog preduzeća Tuzlanski kanton, SDP daje punu podršku Vladi FBiH i resornom ministru Vedranu Lakiću u nastojanjima za uvezivanje staža za 76 radnika ovog preduzeća, kako bi što prije stekli uslove za penziju.

Na sjednici su članovi Predsjedništva informisani o tome kako je, sa 11 ostalih stranaka, postignut sporazum o podršci novoj kandidaturi Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH. Podrška SDP-a novoj kandidaturi je potvrda ispravnosti rada Denisa Bećirovića u Predsjedništvu BiH u proteklom periodu.

Tokom sjednice bilo je riječi i o dosadašnjem toku održavanja tribina SDP-a „Djela, a ne riječi“, koje su održane u nekoliko gradova i koje su naišle na dobar prijem kod građana, te će se tribine održati i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo SDP BiH daje podršku Udruženju logoraša Sanski Most, kao i svim ostalim civilnim udruženjima žrtava rata, u nastojanjima da svi optuženi za ratne zločine što prije budu izvedeni pred lice pravde.

Na kraju sjednice, članovi Predsjedništva SDP BiH su ponovo pozvali članove i simpatizere Socijaldemokratske partije BiH da, na ponovljenim izborima za predsjednika entiteta RS, podrže kandidata Branka Blanušu.

Saopštenje za medije SDP BiH