Sudijska organizacija KSTK dobila 37 novih članova nakon uspješno završenog Programa obuke za pomoćne sudije i statističare, realizovanog tokom košarkaške sezone 2025/2026.

Program je okupio 45 prijavljenih kandidata iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Srebrenika i Gračanice, a njih 37 uspješno je završilo edukaciju i steklo pravo na dodjelu certifikata.

Edukacija je obuhvatila teorijski i praktični dio nastave za obavljanje poslova zapisničara, mjerioca vremena, mjerioca vremena za napad i statističara na košarkaškim utakmicama. Program je realizovan kroz više predavanja i praktičnih radionica, a završen je provjerom usvojenog znanja.

Na redovnom sastanku Sudijske organizacije KSTK, održanom na Fakultetu za sport Univerziteta u Tuzli, polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj edukaciji. Dobrodošlicu u članstvo organizacije poželio im je predsjednik Sudijske komisije KSTK Nedim Ćudić.

„Zadovoljstvo je što smo imali veliki broj prijava, što je pokazatelj da smo u proteklom periodu mnogo radili na popularizaciji ovog poziva kroz afirmaciju novih međunarodnih sudija, ali i velike uspjehe našeg člana Ademira Zurapovića, koji spada u red najboljih svjetskih košarkaških sudija. Istovremeno smo kvalitetnim radom dokazali da smo jedna od najbolje organizovanih sudijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, koja sa novim članovima sada broji više od 90 članova“, istakao je Ćudić.

Program edukacije vodio je FIBA sudija Adi Jusufović, dok je predavanje iz oblasti statistike održao Haris Ribić. Organizaciju i realizaciju programa koordinirala je Sudijska komisija KSTK.

Ćudić je naglasio da posebno ohrabruje činjenica da se članstvo organizacije kontinuirano širi i izvan Tuzle.

„Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da članstvo širimo na više gradova Tuzlanskog kantona. Kandidati koji su uspješno završili edukaciju dolaze iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Srebrenika i Gračanice, što potvrđuje da interes za košarku i službena lica raste širom kantona. Naredni korak je edukacija za sticanje zvanja košarkaškog sudije, koja će biti provedena sa početkom sezone 2026/2027“, rekao je Ćudić.

Iz Sudijske organizacije KSTK ističu da će dio novih članova već tokom naredne sezone biti uključen u organizaciju i realizaciju službenih utakmica, čime će biti dodatno ojačani kapaciteti za provođenje takmičenja na području Tuzlanskog kantona.