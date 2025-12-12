Predstavnički dom PSBiH: Zakoni o VSTV-u i Sudu BiH idu u skraćenu proceduru

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučio je na današnjoj sjednici da se Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, razmatraju po skraćenom zakonodavnom postupku.

Riječ je o zakonima koje su predložili poslanici Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić. Zahtjev predlagača da se o ovim zakonima raspravlja po hitnom postupku, što bi značilo bez mogućnosti podnošenja amandmana, nije dobio potrebnu podršku.

Predlagači su u obrazloženju naveli da su pripremili sveobuhvatan prijedlog Zakona o VSTV-u koji je, kako tvrde, usklađen s preporukama Venecijanske komisije, Pribeovog izvještaja, GRECO preporukama, kao i relevantnim izvještajima o Bosni i Hercegovini. Cilj zakona je jačanje nezavisnosti, integriteta i odgovornosti pravosudnih institucija.

Govoreći o ovom zakonskom rješenju, poslanica Mira Pekić podsjetila je da su izmjene i dopune Zakona o VSTV-u objavljene u Službenom glasniku BiH u septembru 2023. godine predvidjele obavezu donošenja novog zakona u roku od jedne godine. Prema njenim riječima, taj rok je istekao, a novi zakon još uvijek nije usvojen.

Pekić je istakla da je donošenje Zakona o VSTV-u jedan od ključnih uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine, posebno u kontekstu borbe protiv korupcije i otvaranja pregovora s Evropskom unijom. Kako je navela, zakon je mjesecima bio predmet razgovora i usaglašavanja, ali do sada nije bio uvršten u parlamentarnu proceduru.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, Pekić je pojasnila da se radi o kraćim izmjenama kojima se definiše poseban status sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH, njihovo sjedište, budžet suda, kao i način izbora sudija. I ovaj zakon, kako je naglašeno, spada među ključne reformske zakone koje Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine.

Razmatranjem ovih zakona po skraćenoj proceduri, Predstavnički dom ostavlja mogućnost amandmanskog djelovanja, a konačnu odluku o njihovom usvajanju donijet će nakon završetka parlamentarne rasprave.