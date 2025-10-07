Povodom obilježavanja 7. oktobra, Svjetskog dana dostojanstvenog rada, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poručuje da su radnici temelj svakog društva i ekonomije, ali da se njihov rad u našoj zemlji i dalje ne cijeni dovoljno da bi im omogućio život dostojan čovjeka.

Kako ističu iz Sindikata, troškovi života u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, dok su plate i dalje preniske da bi pratile inflaciju i realne potrebe radnika i njihovih porodica. Cijene hrane, stanovanja i energenata dostižu rekordne nivoe, dok značajan broj zaposlenih, posebno u privatnom sektoru, i dalje radi za minimalne ili ispodprosječne plate, koje ne pokrivaju ni osnovnu potrošačku korpu.

„Svaki radnik ima pravo da od svog rada živi dostojanstveno, da obezbijedi sebi i svojoj porodici osnovne životne potrebe, da ima sigurno radno mjesto, poštovano radno vrijeme, zaštitu na radu i socijalnu sigurnost. To su principi koje promoviše i Međunarodna organizacija rada kroz koncept dostojanstvenog rada za sve“, navode iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Sindikat poziva druga dva socijalna partnera, vlast i poslodavce da hitno preduzmu konkretne mjere za povećanje plata u svim sektorima, usklađivanje minimalne plate s troškovima života, jačanje sistema kolektivnog pregovaranja i dosljedno poštovanje radničkih i sindikalnih prava na svakom radnom mjestu.

Iz Sindikata naglašavaju da dostojanstven rad nije privilegija, već osnovno pravo svakog radnika, te da bez pošteno plaćenog rada nema ni pravednog društva, ni stvarnog ekonomskog napretka.

„Vrijeme je da se rad u Bosni i Hercegovini napokon cijeni. Vrijeme je za dostojanstven rad i dostojanstven život od poštenog rada“, poruka je Saveza samostalnih sindikata BiH povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada.