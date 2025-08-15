Sindikalna potrošačka korpa za juli 2025 iznosi 3.202,70 KM

Nedžida Sprečaković
Kupovina namirnica, 1000KM/ SZO
Foto: Pexels/Arhiva - Kupovina namirnica u marketima

Sindikalna potrošačka korpa za juli 2025 iznosi 3.202,70 KM, pokazuju podaci Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za maj 2025. iznosila je 1.590,00 KM, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, dok je minimalna plata određena odlukom Vlade FBiH 1.000,00 KM.

Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosi 49,64 posto, dok minimalna plata pokriva tek 31,22 posto ukupnog iznosa.

Prilikom izračuna Sindikalne potrošačke korpe uzeta je prosječna plata u Federaciji BiH i minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece, od kojih jedno pohađa srednju školu, a drugo osnovnu školu.

U strukturi korpe, prehrana zauzima najveći udio od 45,35 posto, zatim stanovanje i komunalne usluge s 14,41 posto, higijena i održavanje zdravlja 9,65 posto, obrazovanje i kultura 8,12 posto, odjeća i obuća 11,24 posto, prijevoz 4,99 posto te održavanje domaćinstva 6,25 posto. Cijene za prehrambenu kategoriju prikupljene su u tri trgovačka centra za 86 artikala, u kategoriji higijene i zdravlja obračunati su troškovi za deset stavki, dok je u stanovanju i komunalnim uslugama obračunato šest stavki.

