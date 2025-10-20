Prosječna plata u BiH raste, ali i dalje daleko ispod regionalnog prosjeka

Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini nastavlja rasti i u julu ove godine iznosila je 1.601 KM, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Ipak, i pored nominalnog povećanja, zarade u BiH i dalje su znatno niže u poređenju sa susjednim zemljama – gotovo upola manje od prosjeka u Sloveniji.

Sindikalne organizacije upozoravaju da trenutni rast plata ne prati rast troškova života te da bi prosječna plata morala iznositi najmanje 2.000 maraka kako bi se ublažio odlazak radnika, posebno mladih, u zemlje Evropske unije.

U poređenju s prošlom godinom, prosječna plata u BiH porasla je za 213 KM – sa 1.388 KM u julu 2024. na 1.601 KM u julu 2025. godine. Na povećanje su djelimično uticali i viši iznosi minimalnih plata u oba entiteta. U Republici Srpskoj minimalac trenutno iznosi 900 KM, dok je u Federaciji BiH podignut na 1.000 KM. Ipak, to su i dalje najniži minimalci u regionu.

U Srbiji minimalna plata iznosi 1.078 KM, u Crnoj Gori 1.173 KM, u Hrvatskoj 1.467 KM, a u Sloveniji čak 1.760 KM. Kada se pogledaju prosječne zarade, razlike su još veće – dok u BiH prosječna plata iznosi 1.601 KM, u Srbiji je 1.821 KM, u Crnoj Gori 1.985 KM, u Hrvatskoj 2.810 KM, a u Sloveniji dostiže 3.114 KM.

Predsjednik Saveza sindikata RS-a Goran Stanković naglašava da prosječna plata u BiH ne odražava stvarno stanje na terenu jer dvije trećine radnika zarađuje manje od tog iznosa. „Platu veću od 1.555 maraka prima tek svaki treći radnik u Republici Srpskoj. Dvije trećine radnika tu platu ne može ni da sanja“, kazao je Stanković.

Podaci Saveza samostalnih sindikata BiH pokazuju da je sindikalna potrošačka korpa za septembar 2025. godine iznosila 3.431,60 KM. To znači da četvoročlana porodica s jednom prosječnom platom ne može pokriti ni polovinu osnovnih troškova života.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović smatra da je ključno ulagati u razvoj privrede, jer bez ekonomskog rasta nema ni održivog povećanja zarada. „Nemamo ozbiljne investicije ni strateška ulaganja u razvoj privrede. Kod nas se više pažnje posvećuje zaduživanju i izgradnji infrastrukture nego podršci realnom sektoru“, istakao je Pavlović.

Dok prosječna plata u BiH raste na papiru, realnost je da većina građana i dalje živi na granici egzistencije, a za mnoge je iznos od 2.000 maraka samo nedostižan cilj. Sve više njih, u potrazi za boljim uslovima, odlazi izvan granica zemlje.