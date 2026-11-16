Sutra nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine TK

Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona zakazan je za sutra u 11 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, a prema nezvaničnim informacijama, politički partneri mogli bi postići dogovor o izboru novog rukovodstva.

Za predsjednicu Skupštine ponovo bi trebala biti predložena Ivana Mijatović iz Demokratske fronte, dok se kao kandidatkinje za potpredsjednice među medijima spominju Lejla Vuković i Monika Novaković.

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Zvanične potvrde takvog dogovora još nema, a konačna odluka očekuje se na nastavku konstituirajuće sjednice.

Ukoliko predloženo rukovodstvo bude potvrđeno, Skupština Tuzlanskog kantona mogla bi dobiti predsjednicu i dvije potpredsjednice, čime bi sve tri rukovodeće pozicije pripale ženama. Takav sastav predstavljao bi značajan primjer zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u zakonodavnoj vlasti.

Pregovori o rukovodstvu Skupštine TK nakon prekida sjednice

Prvi dio konstituirajuće sjednice Skupštine TK održan je 12. novembra, kada je svih 35 novoizabranih zastupnika položilo svečanu zakletvu i preuzelo četverogodišnje mandate.

Međutim, nakon višesatnih konsultacija predstavnika stranaka koje pregovaraju o formiranju nove parlamentarne većine (SDA, DF, SBiH i SBB), sjednica je prekinuta jer nije postignut dogovor o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine.

Prema ranijim nezvaničnim informacijama medija iz Tuzle, nesuglasice su postojale između Demokratske fronte i političkog bloka BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa, s jedne strane, te SDA, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i SBB-a, s druge strane.

U središtu pregovora navodno je bilo pitanje predsjedavajuće pozicije. Demokratska fronta zagovarala je ostanak Ivane Mijatović na čelu Skupštine, dok su pojedini politički partneri prednost davali Žarku Vujoviću iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Ranije se kao mogući sastav rukovodstva spominjala kombinacija Ivane Mijatović, Lejle Vuković i Žarka Vujovića, dok najnovije informacije ukazuju na mogućnost da Vujovićevo mjesto pripadne Moniki Novaković.

Mešalić: Nije problem u funkcijama, nego u programu rada

Nakon prekida sjednice, Mahir Mešalić, zastupnik Demokratske fronte u Skupštini TK i predsjednik Gradskog odbora DF-a Tuzla, odbacio je tvrdnje da su pregovori zaustavljeni zbog raspodjele funkcija.

„Ne radi se o stolicama niti pozicijama. Mi nismo usaglasili zajedničke mjere i program koji ćemo provoditi u naredne četiri godine. Uspostavljanjem rukovodstva Skupštine počinje uspostava vlasti, a mi nemamo usaglašene stavove oko zajedničkog programa. O tome se radi“, izjavio je Mešalić.

Njegova izjava ukazuje na to da pregovori političkih partnera, osim izbora kadrova, uključuju i usaglašavanje prioriteta buduće kantonalne vlasti.

S druge strane, tokom prethodnog zasjedanja potvrđeno je da bi Lejla Vuković trebala biti kandidatkinja Kluba Bošnjaka za jednu od pozicija u rukovodstvu Skupštine.

„U ovoj situaciji ja mogu samo reći da je ispred Kluba Bošnjaka prijedlog Lejla Vuković, a za ostale ne znam šta će se desiti, svakako da će o tome odlučivati klubovi Hrvata, klubovi Srba itd.“, kazao je Umihanić.

Sutra izbor rukovodstva i delegata u Dom naroda FBiH

Tokom prvog dijela konstituirajuće sjednice izabrane su privremena Administrativna komisija i privremena Komisija za izbor i imenovanja, čime je završen dio predviđenih procedura.

U nastavku zasjedanja planirano je formiranje klubova zastupnika konstitutivnih naroda i Kluba ostalih, izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine TK te završetak procedure izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Do izbora novog rukovodstva konstituirajućom sjednicom predsjedava Ivana Mijatović, koja je i nakon prethodnog zasjedanja saopćila odluku o prekidu sjednice.

Nastavak sjednice zakazan je za utorak, 17. novembra, u 11 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.