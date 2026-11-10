Većinu u Skupštini TK činit će SDA, DF, SBiH, SBB i BH Zeleni?

Nova skupštinska većina u Tuzlanskom kantonu trebala bi brojati 21 zastupnika, a prema dosadašnjim političkim dogovorima, vodeću ulogu u formiranju vlasti imat će Stranka demokratske akcije (SDA).

Ovoj stranci trebala bi pripasti i pozicija premijera TK, dok pregovori o raspodjeli ministarstava još nisu završeni.

Prema informacijama koje je objavio Klix.ba, buduću parlamentarnu većinu činilo bi 14 zastupnika SDA, tri Demokratske fronte, dva Stranke za Bosnu i Hercegovinu te po jedan zastupnik BH Zelenih i Saveza za bolju budućnost.

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Time bi ove političke stranke imale ukupno 21 glas u Skupštini TK, koja broji 35 zastupnika. Za formiranje većine potrebno je najmanje 18 glasova, što znači da bi najavljena koalicija imala tri zastupnika više od neophodnog minimuma.

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Ko bi mogao biti novi premijer Tuzlanskog kantona?

Prema dosadašnjim dogovorima, SDA bi trebala zadržati premijersku poziciju. Kao jedan od mogućih kandidata za novog premijera spominje se Omer Kovčić, aktuelni vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla.

Ipak, zvanična odluka o kandidatu za premijera još nije donesena, a politički partneri trebaju postići konačan dogovor o sastavu buduće Vlade TK.

Posebno pitanje u pregovorima predstavlja raspodjela 12 ministarskih pozicija.

Prema informacijama Klix.ba, Demokratska fronta i BH Zeleni nastupaju kao zajednički pregovarački blok sa četiri zastupnika. Njihov zahtjev je da dobiju tri ministarstva, koliko je Demokratska fronta imala u prethodnom sazivu kantonalne vlade.

Konstituirajuća sjednica Skupštine TK zakazana za četvrtak

Dok traju pregovori o novoj vlasti, za četvrtak, 12. novembra, zakazana je konstituirajuća sjednica 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednica će početi u 11 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli.

Na sjednici će novoizabranim zastupnicima biti uručena uvjerenja o mandatima, nakon čega će položiti svečane izjave.

Predviđeno je i formiranje zastupničkih klubova, izbor privremenih komisija te predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine TK.

Na dnevnom redu nalazi se i izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Političke stranke i koalicije dužne su dostaviti prijedloge kandidata za Dom naroda FBiH najkasnije do 18. novembra u 16 sati, nakon čega će dokumentacija biti proslijeđena Centralnoj izbornoj komisiji BiH na ovjeru.