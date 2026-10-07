Žarko Vujović na pragu trećeg uzastopnog mandata u Skupštini TK

Žarko Vujović prema preliminarnim rezultatima Općih izbora ima velike izglede da osvoji treći uzastopni mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona, ali ovog puta kao kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko rezultat bude potvrđen, zanimljivost njegove političke biografije bit će i to što je sva tri mandata osvajao sa lista različitih političkih opcija.

Prema trenutno dostupnim rezultatima za Skupštinu TK, Vujović je osvojio više od 2.200 preferencijalnih glasova i nalazi se na prvom mjestu među kandidatima Stranke za Bosnu i Hercegovinu po broju osvojenih glasova. SBiH je prema aktuelnom presjeku osvojila više od 8.600 glasova, odnosno oko 5,6 posto. Prema trenutnoj projekciji mandata, stranka bi trebala imati dva zastupnika.

Žarko Vujović mandate osvajao sa tri različite liste

Politički put Žarka Vujovića kroz Skupštinu Tuzlanskog kantona počeo je nakon Općih izbora 2018. godine, kada je mandat osvojio kao kandidat SDP-a. Tada je sa desetog mjesta na listi dobio 5.787 glasova.

Četiri godine kasnije na izbore je izašao kao nosilac liste DF/GS za Skupštinu TK. Na izborima 2022. osvojio je 4.977 glasova i novi mandat u kantonalnom parlamentu.

Tokom proteklog mandata došlo je i do novih promjena u njegovom političkom djelovanju. Nakon isključenja iz DF-a Vujović je prešao u Stranku za Bosnu i Hercegovinu, a u martu ove godine smijenjen je sa mjesta predsjednika Skupštine TK. Za njegovu smjenu tada su glasala 24 zastupnika, dok su tri bila suzdržana.

Na ovogodišnjim izborima Vujović je treći na kandidatskoj listi SBiH, ali prema broju preferencijalnih glasova trenutno je najuspješniji kandidat te stranke za Skupštinu TK.

Ako preliminarni rezultati budu potvrđeni, njegov novi ulazak u Skupštinu TK značio bi treći uzastopni mandat, nakon mandata osvojenih 2018. sa SDP-om i 2022. sa listom DF/GS. Ovoga puta mandat bi osvojio kao kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu.