Omer Kovčić, kandidat SDA za premijera Tuzlanskog kantona, najavio je da će putna deblokada Tuzlanskog kantona biti jedan od glavnih prioriteta njegovog rada ukoliko dobije podršku zastupnika u Skupštini TK.

Među najvažnijim projektima izdvojio je i nastavak rekonstrukcije brane Modrac, kao i ulaganja u obrazovanje, privredu i sigurnost.

Nakon današnje konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, Kovčiću je uručena odluka o imenovanju kandidata za mjesto premijera. Njegovu kandidaturu predložila je vladajuća većina predvođena Strankom demokratske akcije, koja zajedno s koalicionim partnerima ima podršku 21 zastupnika.

Kovčić je poručio da želi biti premijer svih građana Tuzlanskog kantona, ističući da će se u radu voditi potrebama stanovništva i razvojnim prioritetima kantona.

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Putna deblokada Tuzlanskog kantona među glavnim prioritetima

Govoreći o planovima buduće Vlade, Kovčić je posebno izdvojio problem saobraćajne povezanosti Tuzlanskog kantona, naglašavajući potrebu za pokretanjem i ubrzavanjem infrastrukturnih projekata koji bi omogućili kvalitetnije povezivanje ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Uz putnu deblokadu Tuzlanskog kantona, najavio je nastavak započetih projekata prethodnog saziva Vlade TK, kao i dodatna ulaganja u obrazovni sistem.

Jedan od njegovih ciljeva bit će uspostavljanje snažnije saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Tuzli i privrednog sektora. Taj model saradnje opisao je kao „trougao znanja“, kroz koji bi se obrazovanje i naučnoistraživački rad približili potrebama privrede.

Među najavljenim prioritetima je i unapređenje sigurnosne situacije na području Tuzlanskog kantona.

Rekonstrukcija brane Modrac tema prvog odlaska u Sarajevo

Kovčić je posebnu pažnju posvetio rekonstrukciji brane Modrac, projektima s kojima je upoznat i kroz dosadašnji rad na čelu Javnog preduzeća Spreča.

Najavio je da će njegov prvi službeni odlazak u Sarajevo, ukoliko bude imenovan za premijera, biti usmjeren na razgovor s federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemalom Hrnjićem.

U fokusu tog sastanka trebala bi biti četvrta faza rekonstrukcije brane Modrac, odnosno nastavak aktivnosti na ovom važnom vodoprivrednom objektu.

Kovčić trenutno obavlja funkciju direktora Javnog preduzeća Spreča, koje upravlja branom na jezeru Modrac. Po struci je doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva, a angažovan je i u nastavi na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

SDA dobija sedam ministarstava, poznata raspodjela resora

Govoreći o formiranju nove Vlade Tuzlanskog kantona, Kovčić je iznio i dogovorenu raspodjelu ministarskih pozicija između stranaka koje čine novu skupštinsku većinu.

Prema njegovim riječima, SDA će imati sedam ministarstava i premijersku poziciju, Demokratskoj fronti pripast će dva ministarstva, Stranci za Bosnu i Hercegovinu također dva, dok će Savez za bolju budućnost imati jednog ministra.

Nova skupštinska većina broji 21 zastupnika, što je dovoljno za izbor Vlade Tuzlanskog kantona.

Ivana Mijatović: O imenovanju će odlučivati Skupština TK

Predsjedavajuća Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović potvrdila je da je prihvatila prijedlog SDA kojim je Omer Kovčić kandidovan za mandatara nove Vlade TK.

Naglasila je da predstoji provođenje propisane procedure, nakon čega će se o imenovanju odlučivati na jednoj od narednih sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Kovčić bi na premijerskoj poziciji trebao naslijediti Irfana Halilagića, koji je ranije saopćio da neće biti kandidat za novi mandat.

Konačnu odluku o imenovanju nove Vlade TK donijet će zastupnici kantonalne Skupštine glasanjem o predloženom sastavu izvršne vlasti.