Program zapošljavanja u TK dobit će finansijsku podršku od 300.000 KM, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona danas dala saglasnost na odluku kojom se sredstva dodjeljuju Službi za zapošljavanje TK. Planirano je sufinansiranje zapošljavanja 27 nezaposlenih osoba, dok će još pet osoba dobiti priliku za stručno osposobljavanje.

Sredstva će biti usmjerena na kategorije stanovništva koje se suočavaju s dodatnim poteškoćama prilikom pronalaska zaposlenja.

Prema usvojenom programu, podrška je predviđena za deset mladih osoba do 30 godina, dvije osobe koje izlaze iz sistema javne brige te šest osoba romske nacionalnosti.

Programom je obuhvaćeno i devet članova porodica u kojima nijedan član nije zaposlen niti ostvaruje pravo na penziju.

Pored podrške zapošljavanju, predviđeno je i finansiranje stručnog osposobljavanja pet visokoobrazovanih osoba koje nemaju radnog iskustva u svojoj struci. Time im se pruža mogućnost sticanja praktičnog iskustva koje može olakšati buduće zapošljavanje.

Program zapošljavanja u TK realizirat će se putem javnog poziva koji će provesti JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Sufinansiranje zapošljavanja predviđeno je za period od 12 mjeseci, a uslovi prijavljivanja bit će definisani javnim pozivom.