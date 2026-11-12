Vlada TK mijenja naknade za prijevoz: Radnicima će biti isplaćene i razlike za raniji period

Ali Huremović
Vlada TK mijenja naknade za prijevoz: Radnicima će biti isplaćene i razlike za raniji period

Naknade za prijevoz zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona obračunavat će se prema izmijenjenim pravilima, a radnicima je priznato i pravo na isplatu pripadajućih razlika za prethodni period. Odluku je danas donijela Vlada Tuzlanskog kantona na 56. vanrednoj sjednici, na kojoj je data saglasnost i na novi cjenovnik voznih karata koji će se primjenjivati od 1. decembra.

Ovim odlukama Vlada TK nastoji riješiti pitanje naknada za prijevoz koje je prethodnih sedmica izazvalo nezadovoljstvo zaposlenih u obrazovanju, policiji i državnoj službi.

Izmjenama Uredbe o naknadi troškova prijevoza na posao i sa posla propisano je da zaposlenima kod budžetskih korisnika pripada razlika naknade za period do početka primjene novog cjenovnika. Razlika će se utvrđivati na osnovu prethodnog i novog cjenovnika za odgovarajuću relaciju.

Precizirana je i dokumentacija koju zaposleni moraju dostaviti kako bi ostvarili pravo na naknadu, kao i nadležnost ministarstava za nadzor nad obračunom i primjenom novih pravila.

Naknade za prijevoz i novi cjenovnik od 1. decembra

Prema novom tarifnom modelu, cijena mjesečne radničke karte za uže područje Tuzle iznosit će 60 KM, dok će se za ostale relacije cijena određivati prema udaljenosti između početnog i krajnjeg stajališta.

Za relacije do 15 kilometara mjesečna radnička karta koštat će 100 KM. Za svakih narednih započetih pet kilometara cijena će se povećavati za 20 KM, a najviši iznos mjesečne karte bit će 340 KM.

Za ostale kategorije putnika nastavlja se primjenjivati jedinstveni sistem mjesečnih personaliziranih karata, koje omogućavaju korištenje svih kantonalnih linija bez obzira na zonu i udaljenost.

Cijena tih karata ostaje 88 KM, dok će povlaštene mjesečne karte i dalje koštati 30 KM.

Koliko će koštati pojedinačne autobuske karte?

Novim cjenovnikom utvrđene su i cijene pojedinačnih karata. Vožnja unutar prve zone, koja obuhvata uže područje Tuzle, koštat će 1,50 KM za sve kategorije putnika.

Izvan prve zone cijene pojedinačnih karata kretat će se od 2,50 do osam KM, zavisno od dužine relacije.

Odluke su donesene nakon razgovora Vlade TK sa sindikatima i nadležnim institucijama o problemima u obračunu i isplati naknada za prijevoz.

Nezadovoljstvo zaposlenih zbog ranijeg načina obračuna i neisplaćenih naknada bilo je i povod za sindikalne aktivnosti u obrazovnim ustanovama Tuzlanskog kantona.

Novim aktima utvrđen je osnov za obračun i isplatu pripadajućih razlika zaposlenima, dok primjena novog cjenovnika voznih karata počinje 1. decembra 2026. godine.

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