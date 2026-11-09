Za tri saveza invalidskog sporta izdvojeno 70.000 KM

Za invalidski sport u TK u 2026. godini osigurano je 70.000 KM iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Sredstva su namijenjena sufinansiranju učešća na sportskim takmičenjima, kao i organizaciji i održavanju manifestacija u kojima učestvuju osobe s invaliditetom.

Ugovore o dodjeli sredstava danas je potpisala ministrica za boračka pitanja TK Senada Dizdarević s predstavnicima tri sportska saveza.

Riječ je o Savezu sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica TK, Savezu košarkaških invalidskih klubova TK i Sportskom savezu osoba s invaliditetom TK.

Invalidski sport u TK važan za rehabilitaciju ratnih vojnih invalida

Ministrica Dizdarević istakla je da je Ministarstvo cjelokupan planirani iznos od 70.000 KM rasporedilo na tri saveza, s ciljem podrške sportskim aktivnostima ratnih vojnih invalida.

Prema njenim riječima, bavljenje sportom ima značajnu ulogu u očuvanju fizičkih sposobnosti i koordinacije tijela osoba koje su pretrpjele ranjavanja i zadobile invaliditet.

„Cilj programa jeste da se ratnim vojnim invalidima omogući da kroz bavljenje određenom vrstom sporta, ovisno o senzibilitetu i njihovim fizičkim mogućnostima, održe koordinaciju tijela nakon ranjavanja i invaliditeta“, kazala je Dizdarević.

Naglasila je da je to jedan od osnovnih razloga zbog kojih Ministarstvo za boračka pitanja TK finansira ovu vrstu podrške.

Sportski savez osoba s invaliditetom okuplja do 500 članova

Predsjednik Sportskog saveza osoba s invaliditetom TK Sulejman Čerkezović kazao je da Savez okuplja između 400 i 500 članova, među kojima su najbrojniji ratni vojni invalidi, ali i demobilisani borci te članovi šehidskih porodica.

Ovaj savez dobio je nešto više od 10.000 KM, a novac će biti iskorišten za odlazak sportista na domaća takmičenja.

„Dobili smo nešto iznad 10.000 KM koja ćemo utrošiti za učešće na devet državnih kupova, devet državnih takmičenja i šest kupova koji se održavaju u toku kalendarske godine“, izjavio je Čerkezović.

Sportisti ovog saveza takmiče se u različitim disciplinama, među kojima su šah, streljaštvo, stoni tenis i mali nogomet. Savez obuhvata ukupno devet sportskih grana, a u takmičenjima učestvuju i muške i ženske ekipe.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednik Saveza sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica TK Ejub Mehmedović te predsjednik Saveza košarkaških invalidskih klubova TK Edis Imširović.