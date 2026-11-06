Vlada TK donijela odluku o osiguranju utakmice BiH i Češke u Mejdanu

Nedžida Sprečaković
Rukometna reprezentacija BiH trening u Mejdanu
Foto: RSBiH/Arhiva

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku da policija bez naplate troškova organizatoru osigura rukometnu utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Češke Republike, koja će biti odigrana u nedjelju, 8. novembra, u tuzlanskom Mejdanu.

Odluka je donesena na 55. vanrednoj sjednici Vlade TK, na kojoj je prihvaćena informacija Ministarstva unutrašnjih poslova TK o organizaciji ovog kvalifikacionog susreta za Evropsko prvenstvo.

Uzimajući u obzir značaj utakmice i podršku rukometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Vlada je zadužila Upravu policije MUP-a TK da provede sve potrebne mjere osiguranja u skladu sa sigurnosnom procjenom.

Troškovi policijskog osiguranja neće biti naplaćeni organizatoru utakmice, čime je Vlada TK pružila podršku održavanju ovog sportskog događaja u Tuzli.

Susret Bosne i Hercegovine i Češke dio je kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u rukometu 2028. godine.

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