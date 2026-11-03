Rukometna reprezentacija BiH pred teškim startom kvalifikacija

Rukometna reprezentacija BiH sutra, 4. novembra, gostovanjem Sloveniji započinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine, ali selektor Damir Doborac suočava se s ozbiljnim problemima zbog povreda igrača. Posebno je teška situacija na poziciji desnog beka, gdje je od pet planiranih rukometaša na raspolaganju ostao samo jedan, koji također ima zdravstvenih poteškoća.

Susret protiv Slovenije igra se u Kopru, s početkom u 18 sati, dok će bh. rukometaši u nedjelju, 8. novembra, u tuzlanskom Mejdanu dočekati Češku. Utakmica u Tuzli počinje u 17 sati.

Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacionoj grupi 5, zajedno sa Slovenijom, Češkom i Izraelom.

Doborac: Slovenija je ozbiljan protivnik, ali nećemo odustati

Selektor Damir Doborac potvrdio je da su četvorica rukometaša na poziciji desnog beka povrijeđena, dok je Faris Čolaković stigao na okupljanje uprkos zdravstvenim problemima.

Prema njegovim riječima, medicinski tim pokušat će osposobiti Čolakovića za utakmicu protiv Češke, dok je njegov nastup na gostovanju u Sloveniji malo vjerovatan.

Doborac je naglasio da povrede neće koristiti kao opravdanje za eventualni neuspjeh, jer vjeruje u kvalitet igrača koje ima na raspolaganju.

„Slovenija je ozbiljan protivnik, ali nećemo unaprijed odustati“, poručio je selektor, ističući mladost, motivaciju i želju za dokazivanjem kao prednosti bh. reprezentacije.

Slovenačku selekciju opisao je kao jednu od kvalitetnijih evropskih reprezentacija, čiji igrači nastupaju u jakim klubovima i imaju značajne uloge u svojim ekipama.

Rukometna reprezentacija BiH u nedjelju igra u Tuzli

Nakon gostovanja Sloveniji, izabranici Damira Doborca okrenut će se pripremama za susret protiv Češke, koji će biti odigran 8. novembra u dvorani Mejdan.

Ibrahim Haseljić istakao je da reprezentativci moraju smanjiti broj tehničkih grešaka i maksimalno iskoristiti energiju i motivaciju kako bi se suprotstavili kvalitetnijim protivnicima.

Na konferenciji za medije govorilo se i o finansijskim poteškoćama Rukometnog saveza BiH. Direktor reprezentacije Elmir Grabčanović naglasio je da je, s obzirom na okolnosti u kojima Savez funkcioniše, i samo okupljanje reprezentativaca značajan korak.

Doborac je poručio da su igrači i stručni štab svjesni problema, ali da nastoje ostati usmjereni na sportske obaveze i pripreme za kvalifikacione susrete.

Kako BiH može izboriti plasman na Evropsko prvenstvo?

Rukometna reprezentacija BiH borit će se za jedno od mjesta koja vode na Evropsko prvenstvo 2028. godine, čiji su domaćini Španija, Portugal i Švicarska.

U kvalifikacijama učestvuju 32 reprezentacije raspoređene u osam grupa. Direktan plasman osigurat će po dvije najbolje ekipe iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Nakon novembarskih susreta protiv Slovenije i Češke, bh. rukometaši kvalifikacije nastavljaju u martu 2027. godine, kada ih očekuju utakmice protiv Izraela.