Može li gašenje Alta banke u Srbiji utjecati na bankarski sektor u BiH?

Gašenje Alta banke u Srbiji zasad ne ukazuje na neposrednu prijetnju stabilnosti bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Dostupni podaci pokazuju da je banka imala kreditne odnose s institucijama u Republici Srpskoj, ali nema potvrđenih informacija da su ti poslovi doveli do većih direktnih gubitaka za banke u BiH.

Narodna banka Srbije oduzela je Alta banci dozvolu za rad 31. oktobra, navodeći da se njeno finansijsko stanje znatno pogoršalo i da postoji rizik od daljeg pogoršanja likvidnosti, čime su ugroženi interesi deponenata. Odluka se odnosi na banku koja posluje u Srbiji. Sama po sebi ne znači da su ugrožene banke u BiH ili novac njihovih klijenata.

Kreditne veze s Republikom Srpskom

Prema objavljenim podacima, Vlada Republike Srpske se u februaru 2026. zadužila kod Alta banke za 22 miliona eura, odnosno oko 43 miliona KM. Alta banka je ranije odobrila i kredit Olimpijskom centru Jahorina od 4,6 miliona KM, uz garanciju Vlade RS.

Oduzimanje dozvole banci ne znači da njeni dužnici prestaju vraćati kredite. Potraživanja Alta banke ulaze u imovinu kojom se upravlja u stečajnom postupku, a dužnici obaveze nastavljaju izmirivati prema instrukcijama nadležnih organa. Za BiH će zato biti važno da se objave podaci o preostalom dugu, rokovima i načinu otplate ovih kredita.

Kada bi problem mogao zahvatiti banke u BiH?

Za procjenu mogućeg utjecaja na bankarski sektor ključno je pitanje koliko su banke u BiH bile finansijski povezane s Alta bankom. To bi, naprimjer, uključivalo međubankarske plasmane, neizmirene obaveze ili druga potraživanja koja bi zbog stečaja mogla izazvati značajne gubitke. U trenutno dostupnim informacijama takva izloženost nije navedena.

Zbog toga se na osnovu sada poznatih činjenica ne može zaključiti da će slučaj Alta banke izazvati širu krizu u BiH. Potvrđene veze odnose se na kreditne aranžmane s institucijama u Republici Srpskoj, čija daljnja otplata treba biti uređena kroz stečajni postupak.

Procjena bi se mogla promijeniti ako regulatori objave da domaće banke imaju značajna potraživanja prema Alta banci ili ako se pokaže da problemi s otplatom njenih kredita ozbiljno opterećuju javne finansije u RS-u. Za sada, međutim, gašenje Alta banke predstavlja ozbiljan događaj u Srbiji, ali dostupne informacije ne pokazuju da je ugrozilo stabilnost bankarskog sektora u BiH.