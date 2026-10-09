Građani BiH sve više podižu kredite: Zaduženost porasla za 1,7 milijardi KM

Kreditna zaduženost građana BiH nastavlja rasti, a prema najnovijim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, stanovništvo je na kraju augusta 2026. godine imalo za 1,73 milijarde KM više kredita nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno rastu i depoziti građana, dok su devizne rezerve države dostigle gotovo 20 milijardi KM.

Ukupni krediti svih domaćih sektora na kraju augusta iznosili su 31,43 milijarde KM, što je za 3,98 milijardi KM ili 14,5 posto više nego godinu ranije.

Samo tokom augusta kreditna zaduženost povećana je za 128,3 miliona KM, pri čemu je najveći dio novih plasmana otišao stanovništvu.

Prema podacima Centralne banke BiH, krediti stanovništvu tokom augusta povećani su za 125,8 miliona KM, odnosno 0,8 posto u odnosu na juli.

Na godišnjem nivou rast zaduženosti građana iznosio je 12,4 posto, što predstavlja povećanje od 1,73 milijarde KM.

Rast kreditne aktivnosti zabilježen je i kod privatnih preduzeća, čija su zaduženja u odnosu na august prošle godine povećana za 1,25 milijardi KM ili 11,3 posto.

Posebno je izražen rast kredita vladinim institucijama, koje su za godinu povećale zaduženost za 763,8 miliona KM, odnosno 58,9 posto.

Ipak, kada se posmatra samo august, privatna nefinansijska preduzeća smanjila su kreditno zaduženje za 118,8 miliona KM.

Dok kreditna zaduženost raste, povećava se i količina novca koju građani i preduzeća drže u bankama.

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju augusta dostigli su 40,9 milijardi KM. To je za 4,86 milijardi KM ili 13,5 posto više nego godinu ranije.

Depoziti stanovništva porasli su za 2,42 milijarde KM, odnosno 12,9 posto na godišnjem nivou.

Samo tokom augusta građani su povećali depozite za 137,6 miliona KM.

Ovi podaci pokazuju rast ukupnih sredstava na bankovnim računima stanovništva, ali ne znače nužno da je finansijski položaj svih domaćinstava poboljšan. Ukupni iznosi ne pokazuju koliko novca ima prosječan građanin niti kako su depoziti raspoređeni među stanovništvom.

Podaci Centralne banke BiH pokazuju i na koji način stanovništvo raspoređuje novac u bankama.

Najveći dio depozita građana, odnosno 51,3 posto, nalazi se na transakcijskim računima koji se uglavnom koriste za redovne uplate, isplate i svakodnevna plaćanja.

Oročeni depoziti čine 29,3 posto ukupnih sredstava stanovništva, dok se na depozite po viđenju odnosi preostalih 19,4 posto.

U odnosu na isti period prošle godine, sredstva građana na transakcijskim računima povećana su za 16,5 posto. Oročeni depoziti porasli su za 10,6 posto, a depoziti po viđenju za 7,5 posto.

Uz rast kredita i depozita, Centralna banka BiH zabilježila je i povećanje deviznih rezervi.

Na kraju augusta 2026. godine devizne rezerve iznosile su 19,89 milijardi KM, što predstavlja rast od 1,97 milijardi KM ili 11 posto u odnosu na august prošle godine.

Devizne rezerve imaju važnu ulogu u očuvanju monetarne stabilnosti Bosne i Hercegovine i funkcionisanju valutnog odbora, prema kojem je konvertibilna marka vezana za euro.

Prema podacima Centralne banke BiH, i kreditni plasmani i bankovni depoziti nastavili su bilježiti dvocifren godišnji rast, pri čemu je stanovništvo imalo najveći pojedinačni doprinos povećanju obje kategorije.