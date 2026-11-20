Nova pravila deviznog poslovanja u FBiH ograničavaju iznose koje firme i poduzetnici mogu naplaćivati i plaćati u stranoj gotovini prilikom poslovanja s inostranstvom.

Prema uredbi Vlade Federacije BiH, koja je na snazi od 11. novembra, za plaćanje uvoza dozvoljeno je najviše 3.000 eura mjesečno, dok se izvoz u stranoj gotovini može naplatiti do 10.000 eura mjesečno.

Uredba o provođenju pojedinih odredbi Zakona o deviznom poslovanju objavljena je 18. novembra u Službenim novinama Federacije BiH, broj 91/26. Njome su uređena gotovinska plaćanja, otvaranje računa u inostranstvu i rad mjenjačnica, a raniji propisi koji su zasebno regulisali ove oblasti prestali su važiti.

Koliko firme u FBiH mogu naplatiti i platiti u stranoj gotovini?

Privredna društva i poduzetnici mogu u stranoj gotovini i čekovima plaćati uvoz robe i usluga do 3.000 eura mjesečno, dok je mjesečni limit za naplatu izvoza 10.000 eura.

Ukoliko firma naplatu jednog posla podijeli na više uplata ili novac prima od istog kupca po istoj poslovnoj osnovi, svi iznosi se sabiraju. Na taj način nije moguće zaobići propisano ograničenje podjelom naplate na manje iznose.

Novac primljen u stranoj gotovini firme moraju najkasnije narednog radnog dana položiti na devizni račun ili prodati banci. Za naplatu izvoza robe potrebno je čuvati ovjerenu carinsku dokumentaciju, dok se kod pružanja usluga kao dokaz koriste ugovor ili račun.

Za transakcije koje prelaze propisane iznose potrebno je odobrenje Federalnog ministarstva finansija. Takvo odobrenje može se izdati ako plaćanje ili naplatu nije moguće obaviti bezgotovinski, a njegovo trajanje ograničeno je na najviše godinu dana.

Firme kojima su računi blokirani ne mogu izmirivati obaveze gotovinskim plaćanjem.

Prilikom plaćanja uvoza, novac se podiže s deviznog računa ili kupuje od banke uz odgovarajuću dokumentaciju, uključujući predračun dobavljača. Neiskorištena sredstva moraju biti vraćena na račun u roku od 30 dana.

Određene djelatnosti, poput ugostiteljstva i turizma, aerodromskih usluga, slobodnih carinskih prodavnica i naplate cestarina, mogu primati stranu gotovinu bez posebnog odobrenja, uz obavezu vođenja devizne blagajne.

Ko može otvoriti račun u stranoj banci?

Nova uredba precizira i uslove pod kojima građani Federacije BiH mogu otvoriti i koristiti račune u bankama izvan Bosne i Hercegovine.

Građani koji zadržavaju status rezidenta, a privremeno rade ili borave u inostranstvu na osnovu radne dozvole, vize ili dozvole za boravak i rad, mogu otvoriti račun bez posebnog odobrenja Federalnog ministarstva finansija.

Pravo na korištenje takvog računa po ovoj osnovi prestaje kada više ne postoje uslovi zbog kojih je otvoren.

Za otvaranje računa radi školovanja, liječenja ili kupovine nekretnine u drugoj državi, kada to zahtijevaju tamošnji propisi, potrebno je pribaviti odobrenje Ministarstva.

Privredna društva mogu zatražiti odobrenje za račune u inostranstvu radi izvođenja radova, poslovanja putem stranih organizacionih jedinica, uplate garantnih depozita za međunarodne tendere, trgovanja električnom energijom ili primanja donacija.

Odobrenje se neće izdati firmama koje imaju dospjele, a neizmirene obaveze prema bankama u Federaciji BiH. Nakon prestanka razloga za držanje računa u inostranstvu, preostala sredstva moraju biti vraćena u Federaciju BiH u roku od 30 dana.

Nova pravila i za mjenjačnice

Promjene se odnose i na poslovanje ovlaštenih mjenjačnica, koje za jedno mjenjačko mjesto mogu imati ugovor samo s jednom bankom, s trajanjem do godinu dana.

Ako količina gotovine premaši ugovoreni maksimum, višak se mora predati banci najkasnije narednog radnog dana. Privrednim društvima nije dozvoljeno kupovati ili prodavati stranu gotovinu u mjenjačnicama za potrebe poslovanja.

Banke su dužne procijeniti rizike od pranja novca prije zaključivanja ugovora s mjenjačnicama, a kontrolu njihovog poslovanja provoditi najmanje jednom u tri mjeseca.

Za usklađivanje s novim pravilima bankama i mjenjačnicama ostavljen je rok od 90 dana.

Zahtjevi koji su podneseni prije stupanja uredbe na snagu rješavat će se prema ranijim propisima, dok već izdata odobrenja ostaju važeća do isteka roka na koji su izdata.