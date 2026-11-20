Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 21.11.2026. godine (subota) na području:

1. Grada Gračanice:

– u naseljima Pribava i Donja Lohinja, te u dijelu naselja Gornja Lohinja (Đurići i Mitrovići) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u dijelu naselja Bijela Polja, u naselju Podgaj, te u dijelu naselja Brčanska Malta od Sax benziske pumpe do Bingo benziske pumpe iznad puta u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Bašigovci Kop u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.