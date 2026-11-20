Na danas održanoj 99. vanrednoj Skupštini dioničara BH Telecoma usvojena je odluka o isplati 50 miliona KM dividende, od kojih će 45 miliona KM biti usmjereno u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine.

Riječ je o najvećoj redovnoj godišnjoj dividendi od 2018. godine. Uspješnim poslovanjem i domaćinskim upravljanjem javnom kompanijom, omogućeno je da iznos dividende za 125% premaši ukupni iznos prihoda planiran Budžetom FBiH za 2026. godinu po ovom osnovu, potvrđujući značajan doprinos BH Telecoma u finansiranju budžetskih potreba i javnih funkcija u FBiH.

BH Telecom je 2025. godinu završio s prihodom od 566,1 milion KM, najvišim u posljednjih 11 godina, dok je neto dobit dostigla gotovo 70 miliona KM, a ovakav pozitivan trend se nastavio i tokom 2026. godine.

Skupština je donijela i odluku o dodjeli nagrade članovima Uprave za izuzetne rezultate poslovanja. Odluka se temelji na ostvarenim poslovnim rezultatima, rastu prihoda i profitabilnosti, te unapređenju efikasnosti poslovanja. Time se potvrđuje princip vrednovanja menadžerskog učinka na osnovu konkretnih i mjerljivih rezultata, koji stvaraju vrijednost za kompaniju, njene dioničare i širu društvenu zajednicu.

Na održanoj Skupštini, usvojene su i izmjene i dopune Statuta BH Telecoma, povezane s usklađivanjem internih akata prema pravosnažnom rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove kojim je naloženo usklađivanje internih akata Društva sa Zakonom o radu.

Na Skupštini su imenovana i dva vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora, čime je omogućen nesmetan rad I funkcionisanje Nadzornog odbora.

Uz isplatu dividende i donesene odluke, BH Telecom nastavlja realizaciju investicijskog ciklusa vrijednog 410 miliona KM u trogodišnjem periodu. Ulaganja su usmjerena na modernizaciju mobilne i fiksne mreže, širenje optičke infrastrukture i razvoj digitalnih servisa. Ostvareni poslovni rezultati omogućavaju kompaniji da istovremeno jača tržišnu poziciju, investira u tehnološki razvoj i osigurava značajne prihode svojim dioničarima.

Današnje odluke Skupštine potvrđuju da uspješno poslovanje BH Telecoma donosi konkretne finansijske koristi dioničarima, uključujući Federaciju BiH kao većinskog vlasnika, uz očuvanje kapaciteta kompanije za budući rast i razvoj.