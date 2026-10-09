Pod pokroviteljstvom BH Telecoma otvoren 6. IT Reboot u Travniku

U Srednjoškolskom centru u Travniku jučer je otvoren šesti po redu tehnološki sajam i konferencija IT Reboot vol 6.0, koji se od 8. do 10. oktobra 2026. godine održava pod pokroviteljstvom kompanije BH Telecom.

Ovaj trodnevni događaj okupio je vodeće domaće i regionalne stručnjake s ciljem da kroz sinergiju tehnologije i ekonomije ponudi jasne smjernice za digitalnu budućnost Bosne i Hercegovine.

Iz godine u godinu, IT Reboot se profilira kao centralno mjesto susreta IT stručnjaka, poduzetnika i mladih inovatora koji zajednički kreiraju napredna rješenja za moderno tržište.

Kroz seriju inspirativnih panela, stručnih predavanja i interaktivnih radionica, konferencija pruža jedinstvenu platformu za razmjenu znanja i umrežavanje unutar tehnološkog sektora.

Kao ključni partner i zlatni sponzor projekta, naša kompanija je aktivno učestvovala u kreiranju sadržaja prvog dana konferencije, gdje su predstavnici BH Telecoma ponudili strateške i praktične odgovore na izazove modernog poslovanja.

Amel Kovačević: BH Telecom je vezivno tkivo bh. društva i lider digitalnog doba

Generalni direktor BH Telecoma, Amel Kovačević, učestvovao je na centralnom panelu „Ekonomija u doba digitalizacije: prilika ili prijetnja“, gdje je govorio o ulozi tehnologije u ekonomskom razvoju, digitalnoj transformaciji i strateškom opredjeljenju BH Telecoma da preraste okvire tradicionalnog telekom operatera.

„Naša vizija je da BH Telecom bude vodeći digitalni integrator bosanskohercegovačkog društva i podrška svim progresivnim idejama, posebno onima koje se temelje na novim tehnologijama. Želimo biti vezivno tkivo koje povezuje ljude, institucije i privredu, omogućavajući građanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta pristup obrazovanju, zdravstvenim uslugama, digitalnim servisima i savremenim načinima komunikacije. Naš cilj je doprinijeti stvaranju društva koje će kroz digitalnu transformaciju bolje poslovati, učiti, razvijati se i stvarati novu vrijednost“, istakao je Kovačević.

Haris Lučkin: Mladi i njihove ideje ključ su digitalne budućnosti BiH

Izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma, Haris Lučkin, održao je stručno predavanje na temu „Značaj podataka za unapređenje korisničkog iskustva“, tokom kojeg je govorio o važnosti korištenja podataka za bolje razumijevanje potreba korisnika i razvoj savremenih digitalnih usluga.

„Posebno me raduje što je IT Reboot okupio veliki broj mladih, sposobnih i kreativnih ljudi, jer upravo u njihovom znanju i idejama leži budućnost našeg društva. BH Telecom je godinama opredijeljen za podršku događajima koji mladima pružaju priliku za razmjenu znanja, povezivanje i razvoj inovacija. IT Reboot je odličan primjer kako javni i privatni sektor zajedničkim djelovanjem mogu stvoriti okruženje u kojem se susreću mladi talenti, poduzetnici i poslovni lideri, a inovativne ideje pretvaraju u konkretna rješenja“, istakao je Lučkin.

Kontinuiranom podrškom ovom projektu, naša kompanija još jednom pokazuje opredijeljenost da bude ključni oslonac u razvoju domaće IT i biznis zajednice.

Moja priča. BH Telecom.

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