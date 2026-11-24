Ljubiteljice lijepo uređenih noktiju, profesionalni nail tehničari i vlasnici kozmetičkih salona imaju priliku za povoljniju kupovinu u Beauty Shop Niki.

Povodom Black Friday akcije, od 20. novembra do 4. decembra kupce očekuju posebne pogodnosti i popusti na proizvode iz bogatog asortimana.

Beauty Shop Niki već od 2010. godine nudi profesionalnu opremu i materijal za manikuru, namijenjene kako profesionalnim salonima, tako i svima koji njegu i uređivanje noktiju vole prakticirati kod kuće.

U ponudi možete pronaći UV/LED gelove, tekućine za pripremu noktiju, električne uređaje za manikuru, različite alate i pomoćni materijal, kao i start pakete koje možete prilagoditi vlastitim potrebama.

Uz kvalitetne proizvode, kupcima je dostupno i stručno savjetovanje pri odabiru opreme i materijala, kao i mogućnost online narudžbe i dostave.

Black Friday akcija traje od 20. novembra do 4. decembra, zato iskoristite priliku da nabavite proizvode koji su vam potrebni po povoljnijim uslovima.

Posjetite Beauty Shop Niki u Tuzli ili obavite kupovinu putem web shopa:

Beauty Shop Niki – sve za profesionalnu njegu i savršen izgled vaših noktiju!