Ljubitelji uređenja doma i svi koji planiraju osvježiti svoj životni prostor imaju priliku za povoljnu kupovinu u Eurodeluxu. Povodom Black Friday akcije, 27. i 28. novembra kupce očekuju posebni popusti na veliki broj artikala iz ponude.

Tokom ova dva dana, popusti će iznositi od 5 do čak 30 posto, a odnose se na brojne proizvode iz asortimana, uključujući keramiku, sanitarije, kupatilski namještaj, laminate i parkete.

Akcija traje isključivo 27. i 28. novembra, što je prilika da planirane kupovine obavite po povoljnijim cijenama.

Posjetite Eurodelux, pogledajte ponudu i iskoristite Black Friday popuste dok traju!