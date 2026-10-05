Eurodelux Lukavac slavi rođendan: Shopping Days 9. i 10. oktobra donose posebne pogodnosti

Kada uređujemo dom, renoviramo kupatilo, biramo nove podne obloge ili tražimo detalje koji će uljepšati prostor, često je najvažnije da na jednom mjestu možemo pronaći što više toga. Upravo na toj ideji godinama gradi svoju ponudu i Eurodelux d.o.o. iz Puračića kod Lukavca.

Kompanija je svoju ponudu usmjerila na uređenje enterijera i eksterijera, a tokom godina širila je asortiman kako bi kupcima omogućila da na jednom mjestu pronađu proizvode potrebne za uređenje doma, poslovnog prostora, vrta i okućnice.

U ponudi Eurodeluxa danas se mogu pronaći različite vrste keramičkih pločica, porculana, mozaika i prirodnog kamena, kao i laminat, parket sa pratećim materijalom. Tu su i kupatilski namještaj, sanitarije, kade, tuš kabine, umivaonici i slavine, ali i bijela tehnika, rasvjeta, tepisi, dekoracije, elektromaterijal, vodomaterijal, boje i lakovi.

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Ponuda je proširena i na proizvode za vrt i dom, od vrtnih garnitura i opreme za okućnicu do mašina, alata i različitih kućnih potrepština.

Posebnost Eurodeluxa je upravo širina ponude – više od 10.000 različitih artikala, uz mogućnost online naručivanja, dok kupcima na području Tuzlanskog kantona nude i besplatnu dostavu.

Rođendanski Shopping Days 9. i 10. oktobra

Povodom svog rođendana, Eurodelux i ove godine priprema posebna dva dana za svoje kupce.

9. i 10. oktobra održat će se Eurodelux Shopping Days, kada će posjetioci imati priliku iskoristiti posebne rođendanske pogodnosti i pronaći nešto za svoj dom po povoljnijim uslovima.

Popusti I do 30% pripremljeni na sav asortiman.

Bilo da planirate renoviranje kupatila, promjenu podova, opremanje kuhinje, uređenje dnevnog boravka ili jednostavno tražite nešto novo za svoj dom, Shopping Days mogu biti dobra prilika da zavirite u široku ponudu Eurodeluxa.

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Rođendani su uvijek prilika za slavlje, a Eurodelux ga ove godine želi podijeliti upravo sa svojim kupcima.

Eurodelux d.o.o. nalazi se na adresi Hrastik bb, Puračić, a prodajni centar otvoren je od ponedjeljka do subote, od 7:30 do 18:00 sati.

9. i 10. oktobra – vrijeme je za Eurodelux Shopping Days!