Planirate proslavu za kolektiv? Restoran Tradicija nudi kompletnu organizaciju poslovnih druženja

Planirate proslavu za kolektiv? Restoran Tradicija priprema prostor za vaše poslovno druženje

Uspješna poslovna godina i predstojeći praznici idealan su povod da nagradite svoj kolektiv, proslavite zajedničke rezultate i u opuštenoj atmosferi ojačate timski duh.

Planirate proslavu za kolektiv? Restoran Tradicija nudi kompletnu organizaciju poslovnih družen... 1 od 5

Kako bi organizacija protekla potpuno bez stresa za Vašu kompaniju, Restoran „Tradicija” nudi vam kompletno rješenje po principu „ključ u ruke”:

– Ekskluzivan ambijent: Ugodan, moderan i topao prostor na pristupačnoj lokaciji u TC Dramar (Branilaca BiH 11), uz obezbijeđen parking za Vaše goste.

– Vrhunska gastronomska ponuda: Bogat izbor tradicionalnih i modernih specijaliteta – od svečanih set menija do bogatog švedskog stola, uz raznovrsne pakete pića prilagođene Vašem budžetu.

– Kompletna organizacija: Pomažemo vam u odabiru muzičkog programa (bend ili DJ), dekoracije sale, rasvjete i tehničke opreme za prezentacije ili govore.

Bez obzira na to planirate li formalnu večeru, novogodišnju zabavu, koktel druženje ili manji poslovni ručak, naš tim preuzima cjelokupnu brigu o servisu i detaljima.

Budući da se termini za predstojeći period ubrzano popunjavaju, pozivamo vas da nas kontaktirate kako bismo vam poslali prijedlog menija i rezervisali željeni datum:

Telefon: 064 460 8562

Lokacija: Branilaca BiH 11, TC Dramar