Restoran Tradicija otvoren u Tuzli: Novi kutak za uživanje u domaćoj hrani i susrete

Restoran Tradicija otvoren je u Tuzli i već prve večeri pokazao da grad dobija novi kutak za susrete, druženja i uživanje u vrhunskoj hrani pripremljenoj s posebnom pažnjom.

Na adresi Branilaca BiH 11, Dramar centar, Restoran Tradicija dočekao je prve goste u toplom ambijentu, uz domaće specijalitete, ugodnu atmosferu i muzički program za koji je bio zadužen Nesib Delibegović Nesko. Otvaranje je proteklo u svečanom raspoloženju, a brojni posjetioci imali su priliku uvjeriti se u ponudu i prostor koji je osmišljen tako da odgovori različitim potrebama gostiju.

Ideja Restorana Tradicija zasniva se na spoju domaće kuhinje, kvalitetne usluge i prostora u kojem se ljudi osjećaju prijatno. Poseban akcenat stavljen je na jela pripremljena prema receptima koji podsjećaju na porodičnu trpezu, ali predstavljena na način koji odgovara savremenom ugostiteljstvu.

Tuzla je ovim dobila još jedno mjesto za porodične ručkove, poslovne susrete, večernja druženja, ali i veće organizovane događaje. Restoran može primiti veliki broj gostiju, zbog čega je pogodan za proslave, svečanosti, zajednička okupljanja i druge prilike u kojima su važni kvalitetna hrana, prostran ambijent i dobra organizacija.

Restoran Tradicija želi biti mjesto kojem se gosti vraćaju, ne samo zbog hrane, nego i zbog osjećaja dobrodošlice. Upravo takav dojam obilježio je i večer otvaranja, tokom koje su domaćini pokazali da im je cilj ponuditi prostor u kojem se njeguje duh zajedništva, susreta i dobre domaće kuhinje.

Rezervacije i dodatne informacije dostupne su putem brojeva telefona 064 460 8562 i 035 304 522.