Planska isključenja električne energije na području TK

Dana 23.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Jovanovići, Seljublje, Paraći, Savići, Kolimer, Požarnica, Kovačevo Selo, Čifluk, Donje Hrasno, Novakovići, Puljkov Do, Antići, Gajevi, Kukarići, Vujići, Toromanovići, Drenov Do, Banj Brdo, Cviljevina, Trakilovići i Gornje Hrasno u vremenu od 09:00 d0 15:00 sati.

2.Grada Živinica:

– u naselju Đulovići u vremenu od 09:00 d0 15:00 sati.

-u naseljima: Milko, Par Selo i Orašje u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika:

– u naselju Rapatnica Luka u vremenu od 09:00 d0 13:00 sati.

– u naselju Raptnica Dom prema Falešićima u vremenu od 13:00 d0 16:00 sati.

Dana 24.11.2026. godine (utorak) na području Grada Srebrenika:

– u naseljima: Krč, Fazanerija i Gornji Hrgovi u vremenu od 08:30 do 10:00 sati.

– u naseljima: Fazanerija, Hujdurovići, Tovilište, Krč, Vrela, Gronji Hrgovi, i dio Ormanice u vremenu od 10:00 d0 15:30 sati.