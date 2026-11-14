Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

 

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 15.11.2026. godine (nedelja) na području Grada Gračanice u naseljima: Stjepan Polje – Škola, Mustafići, Ibrahimovići, Dživraci, Stjepan Polje – Potok Mahala, Stjepan Polje – Avdići i Malešići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

Dana 16.11.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle:
– u ulicama: 27. Jula i Husinske Bune u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
– u naselju Dokanja u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

 

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