Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 15.11.2026. godine (nedelja) na području Grada Gračanice u naseljima: Stjepan Polje – Škola, Mustafići, Ibrahimovići, Dživraci, Stjepan Polje – Potok Mahala, Stjepan Polje – Avdići i Malešići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

Dana 16.11.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle:

– u ulicama: 27. Jula i Husinske Bune u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naselju Dokanja u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.