Lidl u BiH dobio 18.000 prijava za posao, traži se više od 1.000 radnika

Više od 18.000 građana prijavilo se na konkurse za posao u kompaniji Lidl u Bosni i Hercegovini, iako njemački trgovački lanac još nije otvorio nijednu prodavnicu u našoj zemlji. Veliki interes za zaposlenje zabilježen je tokom konkursa kojim je obuhvaćeno više od 1.000 radnih mjesta.

Kako je objavio BiznisInfo.ba, Lidl je u augustu raspisao konkurs za zapošljavanje radnika u budućim prodavnicama širom BiH. Prijave su bile otvorene od 15. augusta do 30. septembra, a zapošljavanje je planirano u 21 gradu i općini.

Među njima su Sarajevo, Mostar, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bihać, Gračanica, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Zenica, Travnik, Kakanj, Livno, Čapljina, Vogošća, Istočno Sarajevo, Kiseljak i Tešanj.

Kompanija je u međuvremenu nastavila proces selekcije i obuke budućih zaposlenika. Lidl u Bosni i Hercegovini trenutno ima više od 400 zaposlenih, a planirano je zapošljavanje još više od 1.000 radnika u maloprodaji.

Interes koji je izazvao konkurs pokazuje koliko je veliko zanimanje građana za rad u ovom trgovačkom lancu, koji se tek priprema za početak poslovanja na domaćem tržištu.

Logistički centar otvoren, slijedi širenje

Lidl je ove sedmice otvorio logističko-distributivni centar u Lepenici kod Kiseljaka, u koji je, prema navodima iz izvora, uloženo više od 250 miliona KM.

Centar je projektovan tako da dugoročno može snabdijevati više od 100 prodavnica širom Bosne i Hercegovine, što ukazuje na planirani obim širenja kompanije.

Otvaranje prvih Lidl prodavnica u BiH očekuje se u prvoj polovini 2027. godine, a s daljnjim širenjem poslovanja mogla bi se otvoriti i nova radna mjesta.