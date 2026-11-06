Lidl u BiH otvara veliki centar: Poznati gradovi u kojima se očekuju prve prodavnice

Lidl u BiH narednog četvrtka, 12. novembra, svečano će otvoriti veliki logističko-distributivni centar u Lepenici kod Kiseljaka, čime će biti završen jedan od najvažnijih koraka u pripremama za početak rada ovog njemačkog trgovačkog lanca na domaćem tržištu. Istovremeno se pojavljuju nove informacije o gradovima u kojima bi prve prodavnice mogle početi raditi u martu 2027. godine.

Distributivni centar nalazi se u poslovnoj zoni Azapovići, u blizini autoputa A1. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 100 miliona eura, dok se cijeli kompleks prostire na zemljištu površine približno 250.000 kvadratnih metara. Sam skladišni prostor zauzima oko 60.000 kvadratnih metara.

Prema dostupnim informacijama, centar se već puni neprehrambenom robom kako bi bile osigurane potrebne zalihe za buduće prodavnice. Njegovim stavljanjem u funkciju bit će stvoreni uslovi za organizovano snabdijevanje maloprodajne mreže širom Bosne i Hercegovine.

Lidl u BiH: U kojim gradovima se očekuju prve prodavnice?

Prvi val otvaranja Lidlovih prodavnica nezvanično je planiran za mart 2027. godine. Među lokacijama koje se spominju nalaze se sarajevsko naselje Halilovići, Vogošća i Istočno Sarajevo, kao i Bihać, Livno, Mostar, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Gračanica, Kakanj, Doboj, Bijeljina i Zvornik.

Za područje Tuzlanskog kantona posebno je značajna Gračanica, koja se nalazi među gradovima u kojima se očekuje otvaranje prodajnog objekta u prvom valu.

Nakon toga mogao bi uslijediti početak rada prodavnica u Tešnju i Prijedoru, dok su građevinski radovi u toku na lokacijama u Vitezu, Cazinu, Brčkom, na području raskrsnice Lašva, kao i u Trebinju i Ilijašu.

U planovima se spominju i dodatni prodajni objekti u Sarajevu i Mostaru, a dinamika njihovog otvaranja zavisit će od završetka građevinskih radova i drugih priprema.

Velika investicija donosi i nova radna mjesta

Lidl u BiH već je pokrenuo opsežan proces zapošljavanja. Tokom septembra kompanija je oglasila 1.131 radno mjesto za prodavače u 21 gradu i općini, među kojima je i Gračanica.

Logistički centar u Lepenici trebao bi osigurati više od 200 radnih mjesta. Objekt je projektovan za skladištenje različitih kategorija robe i distribuciju prema budućim prodajnim mjestima.

Dolazak njemačkog trgovačkog lanca donijet će dodatnu konkurenciju na domaćem maloprodajnom tržištu, na kojem već posluju veliki trgovinski sistemi poput Binga, Konzuma i Tropica.

Iako se mart 2027. godine sve češće spominje kao mogući termin početka rada prvih prodavnica, kompanija Lidl još nije zvanično potvrdila datum otvaranja niti konačan spisak objekata koji će prvi početi s radom.