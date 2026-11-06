Planska isključenja električne energije na području TK

Nedžida Sprečaković
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.11.2026. godine (subota) na području Grada Živinica u naselju Donja Lukavica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 08.11.2026. godine (nedelja) na području:

1. Općine Kalesija:
– u naseljima: Paljevine i Carska Bašča u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,
– u naselju Kalesija Centar u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,
– u naseljima: Carska Bašča i Olanovica u vremenu od 12:30 do 14:00 sati.

 

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