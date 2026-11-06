Požar u Hutovom blatu još nije u potpunosti ugašen, a dio požarišta aktivan je i danas, treći dan od izbijanja vatre. Informaciju je potvrdio Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, navodeći da požar i dalje predstavlja izazov zbog nepristupačnog terena.
Vatra je izbila u srijedu, 4. novembra, oko 14:30 sati, nakon čega su na teren upućeni čapljinski vatrogasci. Zbog otežanog pristupa pojedinim dijelovima požarišta, vatrogasci su tokom noći nadzirali područje zahvaćeno vatrom.
Požar u Hutovom blatu zahvatio raslinje
Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite HNK, tokom četvrtka, 5. novembra, od 12:30 do 15:50 sati gorjelo je raslinje na području Hutovog blata.
Iako su vatrogasci intervenisali, požar u Hutovom blatu nije u potpunosti stavljen pod kontrolu. Prema jutrošnjem izvještaju nadležnih službi, dio požarišta i dalje je aktivan.
Za sada nema zvaničnih informacija o ukupnoj površini zahvaćenoj požarom niti o eventualnoj šteti.
Hutovo blato jedno je od najznačajnijih močvarnih područja u Bosni i Hercegovini i smatra se jednim od najvećih zimovališta ptica u Evropi. Ovo zaštićeno prirodno područje predstavlja važno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta.