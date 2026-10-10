Tri požara u Tuzlanskom kantonu: Gorjelo i u krugu Koksare u Lukavcu

RTV SLON
Vatrogasci, tuzla servis

Tri požara u Tuzlanskom kantonu zabilježena su na području Tuzle, Lukavca i Gračanice, a vatrogasne jedinice uspješno su ugasile vatru na sve tri lokacije. Gorjeli su nisko rastinje, otpad i drvo.

Na području Tuzle vatrogasci su intervenisali u naselju Kojišno, gdje je izbio požar niskog rastinja. Intervencijom vatrogasne jedinice požar je ugašen.

U Lukavcu je zabilježen požar u krugu Koksare, gdje je gorio otpad. Na teren su izašli pripadnici gradske vatrogasne jedinice, koji su ugasili požar.

Vatrogasci Gračanice intervenisali su na lokalitetu Gajevi, gdje je gorjelo drvo. I ovaj požar je ugašen.

Prema dostavljenim informacijama, sva tri požara u Tuzlanskom kantonu su ugašena. Podaci o eventualnoj materijalnoj šteti nisu navedeni.

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