Tri požara u Tuzli i Živinicama, vatrogasci spriječili širenje vatre na objekte

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata intervenisale su na tri požarišta, a najveća šteta zabilježena je u živiničkom naselju Bašigovci, gdje je vatra zahvatila 30 rolo bala sijena.

Prema podacima operativnih centara civilne zaštite, na području Tuzle zabilježena su dva požara. U ulici VI bosanske brigade gorio je kontejner za smeće, dok je u Rudarskoj ulici, na broju 43, izbio požar otpada kod lifta u stambenoj zgradi.

Treća intervencija zabilježena je u Bašigovcima kod Živinica, gdje je požar zahvatio 30 rolo bala sijena. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre na obližnje stambene objekte.

Sva tri požara su lokalizovana i ugašena.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona saopćeno je da, osim navedenih intervencija i nekoliko tehničkih aktivnosti, uključujući dostavu vode, u protekla 24 sata nije bilo drugih aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.