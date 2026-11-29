Vatrogasna porodica oprostila se od svog kolege, vatrogasca i prijatelja Samira Smajića, čiji je odlazak ostavio veliku tugu među kolegama i prijateljima.

U emotivnoj poruci istakli su da će njegovo sjećanje zauvijek čuvati, naglašavajući prazninu koja ostaje nakon gubitka još jednog člana vatrogasne zajednice.

Porodici, prijateljima i kolegama uputili su iskreno saučešće, uz molitvu da mu Allah podari lijepi Džennet, a njegovim najbližima snagu i sabur u teškim trenucima.

„Vatrogasna braća te neće zaboraviti“, poručili su u oproštajnoj poruci.