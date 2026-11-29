Udruženje Čaršijski radio taksi iz Tuzle zatražilo je hitan sastanak s predstavnicima nadležnih institucija, navodeći da se taksi prijevoznici suočavaju s problemima koji ugrožavaju opstanak njihove djelatnosti.

Jedan od spornih problema odnosi se na zabranu kratkotrajnog zaustavljanja taksi vozila na autobuskim stajalištima radi ulaska i izlaska putnika. Vozači navode da im policijski službenici ne dozvoljavaju zaustavljanje ni na kratko, već ih upućuju da nastave vožnju.

Iz Udruženja smatraju da takva praksa otežava pružanje usluga, posebno kada prijevoz trebaju starije osobe, bolesnici, osobe s invaliditetom i građani koji se teže kreću. Dodatni problem vide u tome što se putnici ponekad nalaze na lokacijama udaljenim od najbližeg taksi stajališta.

U svom obraćanju pozivaju se na član 38. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, za koji navode da omogućava prijem putnika i izvan taksi stajališta, uz poštivanje saobraćajnih propisa i sigurnosti.

Kao moguće rješenje predlažu da nadležne institucije odrede i obilježe posebne zone za kratkotrajno zaustavljanje na lokacijama gdje to dozvoljavaju saobraćajni uvjeti. Time bi se, smatraju, olakšao prijevoz građana, a istovremeno osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Taksisti nezadovoljstvo obrazlažu i odnosom institucija prema njihovoj djelatnosti. Navode da redovno izmiruju poreze, doprinose, troškove dozvola i druge zakonske obaveze, dok im se, kako ističu, uvjeti za rad kontinuirano otežavaju.

Zbog toga traže zajednički sastanak s predstavnicima Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK. Od njih očekuju konkretno zakonsko rješenje za ukrcaj i iskrcaj putnika, razmatranje posebnih zona za zaustavljanje, ali i pisano izjašnjenje o planiranim mjerama i rokovima njihove realizacije.

Iz Udruženja upozoravaju da problemi ne pogađaju samo taksi prijevoznike nego i njihove porodice koje zavise od prihoda ostvarenih ovim poslom.