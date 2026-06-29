Inicijativa taksi prevoznika u Tuzli: Traže podršku i jednak tretman u javnom prevozu

Pravna lica koja obavljaju taksi djelatnost na području Grada Tuzla uputila su zajedničku inicijativu Gradu Tuzla, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Vladi Tuzlanskog kantona, zatraživši hitan sastanak radi pronalaženja rješenja za probleme koji, kako navode, ozbiljno ugrožavaju opstanak taksi djelatnosti.

U inicijativi ističu da se suočavaju s visokim troškovima poslovanja, neuređenim i neobilježenim taksi stajalištima te značajnim padom obima posla nakon uvođenja subvencionisanih programa u javnom prevozu. Navode da taksi djelatnost nije obuhvaćena sličnim mjerama podrške, niti programima koji bi omogućili ravnopravniji položaj svih učesnika u sistemu javnog prevoza.

Taksi prevoznici traže uključivanje u dijalog s nadležnim institucijama kako bi se zajednički pronašla rješenja za jednak tretman svih učesnika u javnom prevozu, stvorili uslovi za nesmetan rad te očuvala radna mjesta i opstanak taksi djelatnosti. Također, pozvali su nadležne da razmotre mogućnost uključivanja taksi prevoznika u programe podrške.

Inicijativa je zvanično dostavljena Gradu Tuzla, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Vladi Tuzlanskog kantona.