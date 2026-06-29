Vikend na Panonici okupio više od 20 hiljada posjetilaca

Vikend na Panonici protekao je u znaku velikog broja posjetilaca, visokih temperatura i bogatog programa na kompleksu slanih Panonskih jezera u Tuzli.

Prema podacima JP Pannonica d.o.o. Tuzla, tokom subote i nedjelje registrovano je 20.225 posjetilaca, koji su odmor potražili na plažama i uz slana jezera u centru grada.

Vikend na Panonici uz kupanje, sunčanje i muziku

Iako su temperature zraka bile ekstremno visoke, Panonska jezera su i ovog vikenda bila jedno od najposjećenijih mjesta u Tuzli. Posjetioci su uživali u kupanju, sunčanju i boravku u ljetnim baštama, dok su za dobru atmosferu bili zaduženi DJ Milloone, ekipa Street Workout i TNT Band.

Iz JP Pannonica zahvalili su gostima na posjeti, uz nadu da je većina posjetilaca kompleks napustila zadovoljna boravkom na Panonici.

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Bez značajnijih incidenata uprkos velikom broju posjetilaca

Posebna zahvalnost upućena je uposlenicima JP Pannonica d.o.o. Tuzla, spasilačko-redarskoj službi Ski Jet d.o.o. Tuzla, Hitnoj pomoći Doma zdravlja Tuzla, MUP-u Tuzla, kao i svima koji su bili uključeni u održavanje kompleksa, ugostiteljske usluge, te brigu o zdravlju i sigurnosti posjetilaca.

Kako su naveli iz JP Pannonica, tokom vikenda je, uz angažman oko 180 radnika, sve proteklo bez ijednog značajnijeg incidenta, iako su uslovi za rad bili izuzetno teški zbog visokih temperatura i velikog broja gostiju.

Dani visokih temperatura nastavljaju se i narednih dana, pa se očekuje da će i početak sedmice na Panonskim jezerima proteći uz veliki broj posjetilaca. Iz Panonike su poručili da je plaža u centru grada spremna za nove goste i nastavak ljetne sezone u oazi slanog okusa.