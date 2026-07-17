Van Gogh 24. jula nastupa na Panonici u Tuzli

Legendarni rock bend Van Gogh nastupit će u petak, 24. jula, u vrtu Prvog jezera na Panonici u Tuzli, gdje će obilježiti četiri decenije uspješne muzičke karijere.

Nakon dužeg vremena bend se vraća pred tuzlansku publiku, kojoj će predstaviti izbor najvećih hitova nastalih tokom proteklih 40 godina, ali i novije pjesme kojima je zadržao prepoznatljiv zvuk i energiju.

Koncert će početi u 21 sat, a organizatori najavljuju jednu od najvećih rock večeri ovog ljeta u Tuzli.

Ulaznice za koncert dostupne su u CD Shopu Mido.