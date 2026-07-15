Međunarodni turnir u odbojci na pijesku stiže na Panonska jezera

Šesti međunarodni turnir u odbojci na pijesku za muškarce i žene bit će održan 25. i 26. jula 2026. godine na Panonskim jezerima u Tuzli.

Turnir se organizuje u okviru manifestacije „Ljeto na Panonskim jezerima 2026“, a početak takmičenja oba dana planiran je u 9 sati.

Za najbolje ekipe osiguran je nagradni fond u ukupnom iznosu od 3.000 KM.

Broj učesnika je ograničen na 16 muških i 16 ženskih ekipa. Do sada je prijavljeno pet muških i osam ženskih ekipa, dok su prijave otvorene do popune raspoloživih mjesta.

Zainteresovane ekipe mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije putem broja telefona 061 758 081.

Turnir će okupiti domaće i međunarodne ekipe, a tokom dva dana na terenima Panonskih jezera bit će odigrani mečevi u muškoj i ženskoj konkurenciji.