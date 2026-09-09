Nova fiskulturna sala u Gradačcu vrijedna više od milion KM

Nova fiskulturna sala u Gradačcu otvorena je u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“, a riječ je o investiciji vrijednoj 1,093 miliona KM koja bi učenicima trebala osigurati bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Objekt je otvoren svečanim presijecanjem vrpce, a nova sala druga je završena u okviru investicijskog ciklusa izgradnje deset novih školskih fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona.

Uz gradnju novih objekata, Vlada TK paralelno realizuje i projekte rekonstrukcije postojećih fiskulturnih sala, školskih poligona i druge sportske infrastrukture.

U projekat uloženo 1,093 miliona KM

Izgradnja sale trajala je kroz nekoliko budžetskih godina. Tokom 2024. godine za projekat je izdvojeno 488.000 KM, u 2025. godini dodatnih 465.000 KM, dok je u 2026. godini osigurano još 140.000 KM za završetak radova.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić kazao je da ovaj projekt pokazuje konkretne rezultate investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu.

„Ovo je druga od deset novih fiskulturnih sala i iza svakog od ovih objekata ostaje nešto trajno, bolji uslovi za učenike, nastavnike i generacije koje tek dolaze“, rekao je Halilagić.

Dodao je da ulaganje veće od milion KM pokazuje opredijeljenost Vlade TK da postepeno mijenja standard školske infrastrukture na području cijelog kantona.

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Učenici dobili bolje uslove za nastavu i sport

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović istakao je da značaj nove sale prevazilazi samu izgradnju objekta, jer učenicima omogućava kvalitetnije uslove za nastavu bez obzira na vremenske prilike.

Naglasio je da školske sale trebaju biti prostor za razvoj zdravih životnih navika, sportskih talenata i zajedništva među učenicima.

Otvaranjem nove fiskulturne sale u Gradačcu, učenici OŠ „Hasan Kikić“ dobili su savremeniji prostor za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i za vannastavne i sportske aktivnosti.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Vlade i Skupštine TK, Ministarstva obrazovanja i nauke, Grada Gradačac, rukovodstvo škole, nastavnici, učenici i gosti, a učenici su pripremili i prigodan kulturno-zabavni program.