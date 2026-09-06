Svečano otvorena obnovljena Husejnija džamija u Gradačcu, obilježeno 200 godina postojanja

RTV SLON
Foto: FENA

Husejnija džamija u Gradačcu svečano je otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno i 200 godina od njene izgradnje.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Islamske zajednice, institucija Bosne i Hercegovine, brojni gosti i vjernici, a među njima i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić.

Husejniju je 1826. godine podigao Husein-kapetan Gradaščević, a tokom dva stoljeća postala je jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradačca i značajan dio kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Graditeljska cjelina Husejnije proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kompleks čine džamija, abdesthana, biblioteka, harem sa nišanima i ulazne kapije.

Otvorenje obnovljene Husejnije džamije u Gradačcu predstavlja završnicu programa obilježavanja velikog jubileja, koji je tokom godine obuhvatio naučne, kulturne, obrazovne i vjerske sadržaje.

Restauracijom je sačuvan jedan od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na području Gradačca, ali i objekat koji je kroz dva stoljeća bio mjesto vjerskog života, obrazovanja i okupljanja stanovnika ovog kraja.

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