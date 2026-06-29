Na finalnoj večeri najvećeg svjetskog festivala kreativnosti Cannes Lions, CEO festivala Simon Cook sa glavne pozornice je uputio posebnu čestitku agenciji Via Media i Bingo Group.

Kampanja “It's Time to Stop!”, koju je za Bingo Group kreirala agencija Via Media, osvojila je Bronzanog Kanskog lava (Bronze Lion) na prestižnom Cannes Lions International Festival of Creativity. Ovim priznanjem ispisana je historija domaće kreativne industrije jer je ovo prva nagrada ovog nivoa koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu uopšte, a dodatnu težinu nosi činjenica da ju je osvojila jedna nezavisna agencija.

Uspjeh je tim veći jer je u izuzetno konkurentnoj kategoriji Sustainable Development Goals (potkategorija Peace, Justice and Strong Institutions) svega 28 radova iz cijelog svijeta uopšte uspjelo ući u uži izbor (shortlist), a inovativna bh. kampanja je proglašena jednim od pobjednika i jedini je dobitnik iz cijele regije.

Inicijativa je pokrenuta 8. marta 2025. godine, kada je Bingo Group na 30 minuta zaustavio rad više od 230 trgovina i 11 proizvodnih kompanija, šaljući snažnu poruku da je vrijeme da društvo stane pred nasiljem nad ženama. Uz ovaj simbolični čin, Bingo Group je osigurao milion KM podrške sigurnim kućama, uveo interne mjere podrške žrtvama nasilja i ustupio svoj medijski prostor inicijativama za unapređenje zakonskog okvira. Ova društvena akcija, koja se opravdano smatra najvećom ove vrste u BiH, za samo sedam dana rezultirala je prikupljanjem više od 100.000 potpisa građana.

“Cilj nikada nije bio osvojiti nagradu, nego pokrenuti promjenu. Ovaj Kanski lav potvrđuje da ideje iz Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno stajati uz najbolje na svijetu. Ponosna sam i duboko dirnuta činjenicom da smo napravili ovaj historijski proboj na globalnoj sceni. To je dokaz da najveće ideje ne zavise od veličine tržišta, nego od hrabrosti da ih stvorite i iza njih stanete“, izjavila je Amna Džambić Branković, CEO Via Medije.

Upravo je sinergija privrednog sektora i nevladinih organizacija dala ključni kredibilitet i društveni uticaj cijeloj inicijativi, a stvarni rezultati na terenu odjeknuli su i među članovima međunarodnog žirija u Kanu.

Kreativni direktor kampanje Haris Mujanović istakao je da ovaj uspjeh nadilazi okvire uobičajenih profesionalnih priznanja:

„Neke nagrade predstavljaju poslovni uspjeh, a neke postanu dio historije. Prvi Cannes Lion za Bosnu i Hercegovinu upravo je takav trenutak i nevjerovatna čast. Ova nagrada ne pripada samo nama – ona pripada ženama koje su pronašle hrabrost da progovore i organizacijama koje godinama, daleko od reflektora, vode ovu borbu. Mi smo imali privilegiju da njihovom glasu damo globalnu platformu, a činjenica da je kampanja ‘Vrijeme je da stanemo’ direktno doprinijela izmjenama zakona i snažnijoj zaštiti žena, naš je najveći i stvarni trofej. Pokazali smo da kreativnost s kičmom nema geografske granice“, zaključio je Mujanović.

Kampanja je realizovana u bliskom partnerstvu s organizacijama civilnog društva koje godinama predano rade na prvoj liniji zaštite žena: „Glas žene“ Bihać, „Tim volim život“ Cazin, „Izvor“ Sanski Most, „Ženska vizija“ Tuzla i „Inicijativa građanki/na Mostar“ iz Federacije BiH, te „Udružene žene“ Banja Luka, Udruženje građana „Budućnost“ Modriča i Fondacija „Lara“ Bijeljina iz Republike Srpske.

Ovaj istorijski uspjeh dokaz je da domaći projekti ostavljaju globalni trag kada iza njih stoje jasna svrhu, hrabri klijenti, nepokolebljiva partnerstva i ideje koje istinski mijenjaju društvo nabolje. Upravo zato ovaj Lav pripada svima koji su vjerovali da je vrijeme da stanemo.

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