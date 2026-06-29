Afera Američki univerzitet: Kantonalni sud u Tuzli izrekao presudu Denisu Prciću

Kantonalni sud u Tuzli, u prvostepenom krivičnom postupku, javno je objavio nepravosnažnu presudu protiv Denisa Prcića, kojom je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Optuženi je oglašen krivim što je u periodu od 01.03. do 15.11.2020. godine, kao odgovorna osoba, obavljajući poslove predsjednika i ujedno osnivača Američkog univerziteta u BiH, prekoračio svoja službena ovlaštenja i preuzeo nadležnost Upravnog odbora univerziteta, na način da je samovoljno povećao troškove školovanja studentima, tražeći da izvrše uplatu naknade za troškove reakreditacije na račun univerziteta u iznosu od po 1.500 KM, pri čemu je odbijana predaja diploma studentima koji nisu uplatili spomenutu naknadu.

Na taj način je Američkom univerzitetu u BiH pribavio imovinsku korist u iznosu od 63.000 KM, dok je za 42 studenta koji su uplatili iznos od po 1.500 KM, nanio imovinsku štetu, te pokušao pribaviti imovinsku korist za univerzitet od još 30 studenta u ukupnom iznosu od 45.000 KM.

Svim oštećenima koji su uplatili iznos od 1.500 KM, dosuđena je naknada štete, te optuženi obavezan da na ime naknade materijalne štete oštećenima isplati navedeni iznos u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Optuženi je oslobođen optužbe da je u istom periodu počinio krivično djelo Prevara u privednom poslovanju, na način da je za Američki univerzitet u BiH od jednog studenta iz Pakistana i njegovog oca za troškove reakreditacije i na ime školarine za postiplomski studij naplatio ukupno oko 18 hiljada KM, a da pritom nije obezbijedio da se studentu dodijeli diploma prvog ciklusa studija niti je izvršio povrat uplaćenih sredstava na ime školarine za postdiplomski studij, jer nije izvan svake razumne sumnje dokazano da je optuženi počinio navedeno krivično djelo.