Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja prijavio je 12 igrača za večerašnju utakmicu protiv Litvanije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. U odnosu na prethodni susret s Islandom, jedina promjena je povratak Džanana Muse, koji će u sastavu zamijeniti Adnana Arslanagića.

Utakmica će biti odigrana u sarajevskoj Zetri s početkom u 18 sati, a direktan televizijski prijenos najavljen je na kanalu Arena Sport 1.

BiH je u prethodnom kolu poražena na gostovanju kod Islanda rezultatom 113:101, dok je Litvanija na domaćem terenu savladala Srbiju sa 97:78. Litvanska selekcija u Sarajevo dolazi i s NBA centrom Jonasom Valančiunasom.

Spisak reprezentativaca BiH

Za susret s Litvanijom Gjergja je odabrao sljedeće košarkaše: Darko Talić, Xavier Castaneda, Amar Gegić, Edin Atić, Aleksandar Lazić, Alen Pjanić, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Haris Delalić, Emir Sulejmanović, Nikola Marić i Džanan Musa.

Musa je tako ponovo u sastavu nakon što je utakmicu protiv Islanda propustio, a jedino ime koje je u odnosu na taj susret izostavljeno jeste Adnan Arslanagić. Košarkaš Igman Burcha na Islandu je proveo pet minuta i 51 sekundu na parketu, upisao tri asistencije i nije postigao poene.

BiH još ima matematičke šanse za plasman

Tri kola prije završetka kvalifikacija reprezentacija BiH zauzima posljednje mjesto u grupi J sa tri pobjede i šest poraza. Plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine izborit će tri najbolje selekcije iz grupe.

Za nastavak borbe Zmajevi moraju pobijediti Litvaniju, Italiju i Island. Uz to, potrebno je da Italija i Litvanija izgube sve preostale utakmice, Srbija ostvari tri pobjede, a Island ne savlada i Tursku i Srbiju.

Riječ je o vrlo zahtjevnom raspletu, zbog čega je večerašnji duel u Zetri posebno važan za bh. reprezentaciju.