Niske temperature obilježit će početak nove radne sedmice u Bosni i Hercegovini, a prema prognozi meteorologa Nedima Sladića, jutarnje vrijednosti u narednim danima mogle bi se spuštati do minus 15 stepeni na planinskim vrhovima i visoravnima.

Nakon razvedravanja očekuje se hladno i uglavnom suho vrijeme, dok će najniže temperature biti zabilježene u područjima sa zadržanim snježnim pokrivačem. U nizinama se tokom naredna dva dana očekuju jutarnji minusi do deset stepeni.

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

U ponedjeljak, 30. novembra, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, dok se sunčanije vrijeme očekuje u Hercegovini i na jugozapadu zemlje. Jutarnje temperature kretat će se od minus osam do minus dva stepena, a na jugu od jedan do pet. Tokom dana u Bosni će biti od minus tri do jedan stepen, dok će na jugu temperatura dosezati 12 stepeni.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosit će oko minus šest, a dnevna oko nule.

U utorak, 1. decembra, počinje klimatološka zima, a očekuje se sunčano i hladno vrijeme. Niska oblačnost moguća je na sjeveru te u kotlinama centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura u Bosni bit će od minus deset do minus pet stepeni, a na jugu od minus dva do tri. Dnevne vrijednosti kretat će se od minus četiri do jedan stepen, dok će na jugu biti od sedam do deset stepeni.

Slične prilike zadržat će se i u srijedu, 2. decembra, uz pretežno sunčano vrijeme i nisku oblačnost na sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura bit će od minus deset do minus pet stepeni, a na jugu od minus tri do tri. Tokom dana očekuje se od minus tri do dva stepena, odnosno od sedam do deset na jugu.

U četvrtak, 3. decembra, prognozira se nastavak sunčanog i hladnog vremena, uz blagi porast temperatura. Jutarnje vrijednosti kretat će se od minus devet do minus četiri stepena, a na jugu od minus jedan do četiri. Dnevna temperatura iznosit će od minus dva do četiri stepena, dok će na jugu dosezati 12 stepeni.

Tokom ovog perioda puhat će slab vjetar, uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera, navodi Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Upozorenje zbog jakog vjetra

Za područja Mostara, Trebinja i Foče na snazi je žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra, koji mogu prelaziti 60 kilometara na sat. Upozorenje važi do ponoći.