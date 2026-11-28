Početak klimatološke zime u Bosni i Hercegovini obilježit će niske temperature, a prema prognozi meteorologa Nedima Sladića, u pojedinim dijelovima zemlje u ponedjeljak ujutro očekuje se i do minus šest stepeni Celzijusa.

Sladić je upozorio da će se hladna zračna masa zadržati iznad naše zemlje početkom radne sedmice, zbog čega će u većini gradova u Bosni jutarnje temperature biti ispod nule. U centralnim i istočnim dijelovima Bosne lokalno je moguć i cjelodnevni minus.

Meteorolog je građanima preporučio topliju odjeću i obuću, uz napomenu da će mrazna jutra donijeti i potrebu za uklanjanjem leda s vjetrobranskih stakala automobila.

Prognozirane jutarnje temperature za gradove širom Bosne i Hercegovine Sladić je objavio u videu na društvenim mrežama.