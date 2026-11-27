Snijeg u Tuzli mogao bi pasti već sutra, 28. novembra, pokazuju najnovije vremenske prognoze. Nakon nekoliko kišnih i hladnih dana, posljednji novembarski vikend donosi dodatni pad temperature, susnježicu i mogućnost snježnih padavina.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Tuzli se tokom subote očekuje susnježica, uz temperaturu zraka od oko jednog stepena Celzijusa.

Satni prognostički modeli ukazuju na mogućnost snježnih padavina već oko 11 sati, kao i tokom poslijepodnevnih i večernjih sati.

Snijeg u Tuzli, nakon vikenda temperature ispod nule

U nedjelju se očekuje postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, uz dnevnu temperaturu do dva stepena Celzijusa.

Početak naredne sedmice donosi još hladnije vrijeme. U ponedjeljak i utorak jutarnje temperature mogle bi se spustiti i do minus sedam stepeni, dok će se dnevne zadržavati oko nule.

Vremenska prognoza za Tuzlu

Zbog najavljenih padavina i niskih temperatura, vozačima se preporučuje dodatni oprez zbog mogućnosti pojave poledice, posebno tokom noćnih i ranih jutarnjih sati.

Hoće li se snijeg zadržati na tlu u gradskom području Tuzle zavisit će od intenziteta padavina i temperature, dok su veće šanse za formiranje snježnog pokrivača u okolnim višim predjelima.